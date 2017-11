De Maizière will neue Überwachungsmöglichkeiten für Deutschlands Sicherheitsbehörden

© imago/Mike Schmidt

De-Maizière-Vorstoß zur Innenministerkonferenz

Lauschangriff auf Autos, Computer und Smart-TVs

Deutsche Sicherheitsbehörden sollen Autos, Computer und Smart-TVs gezielt überwachen können: Zur Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in Leipzig geht der Bund in die Offensive.