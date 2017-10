Eine kurdische Fahne hängt im Internationalen Flughafen in Erbil (Irak).

© AP

Eskalation im Nordirak

Kurdische Gemeinde kritisiert Bundesregierung

Die Bundesregierung hat es versäumt, den Irak und den Iran vor einem Vorrücken in die kurdische Autonomieregion zu warnen. Das kritisierte die Kurdische Gemeinde Deutschland. Die Kurden könnten ihren Kampf gegen den IS in Regionen außerhalb ihres Autonomiegebietes möglicherweise einstellen.