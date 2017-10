Kurdische Allianz gibt Befreiung Al-Rakkas bekannt

SDF-Kämpfer nach der Befreiung Al-Rakkas.

Die einstige IS-Hochburg Al-Rakka in Syrien ist nach Angaben der vorwiegend kurdischen SDF-Allianz befreit. In der Stadt werde nicht mehr gekämpft, bestätigte Brigadegeneral Talal Sillo von den Demokratischen Kräften Syriens am Dienstag.