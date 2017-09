Der Regierungskritiker Alexej Nawalny ist in Moskau festgenommen worden.

© EPA

Wegen unangemeldeter Demo

Kreml-Kritiker Nawalny in Moskau festgenommen

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist am Freitag wegen einer nicht angemeldeten Demonstration in der Nähe seines Hauses in Moskau festgenommen worden. Ein Video der Festnahme postete er bei Instagram.