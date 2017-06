Im März 2017 wird Nawalny auf einer nicht genehmigten Demonstration in Moskau festgenommen. © dpa

Russland

Er ist der prominenteste Kritiker von Wladimir Putin. Ginge es nach Alexej Nawalny würde er den russischen Präsidenten bei den Wahlen im kommenden Jahr beerben. Diesen Plänen schob die russische Wahlkommission nun einen Riegel vor.

Moskau. Alexej Nawalny sei „nicht berechtigt, sich um ein Amt zu bewerben“, teilte die zentrale Wahlkommission mit. Der 41-Jährige hatte in der Vergangenheit seine Absicht erklärt, im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Das Gremium verwies in seiner Begründung auf die Verurteilung Nawalnys zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe wegen Veruntreuung.

Der russische Oppositionelle ist der russischen Justiz bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. 2013 wurde er in einem Betrugsprozess zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde später zur Bewährung ausgesetzt. Im Februar wurde Nawalny in einem neu aufgerollten Prozess abermals zu fünf Jahren Haft auf Bewährung wegen Veruntreuung verurteilt.

Derzeit sitzt der kreml-kritische Blogger eine 30-tägige Freiheitsstrafe ab, die ein Richter in einem Schnellverfahren gegen ihn verhängt hatte. Nawalnys hatte zu landesweiten Protesten gegen Staatschef Wladimir Putin aufgerufen. Zudem organisierte er eine nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Am 7. Juli soll er freikommen.

Alexej Nawalny ist seit 2013 Vorsitzender der Fortschrittspartei. In seinen Blogs und mit der Nichtregierungsorganisation „Fonds zur Korruptionsbekämpfung“ dokumentiert und prangert Nawalny das käufliche Staatswesen in Russland an.

Von RND/krö

