Kramp-Karrenbauer wird CDU-Generalsekretärin

Nachfolgerin von Tauber

Überraschung im Personalkarussell der CDU: Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Generalsekretärin werden. Peter Tauber will das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben.

Berlin. CDU-Chefin Angela Merkel hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer offiziell als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Kramp-Karrenbauer wird damit wohl Peter Tauber beerben, der vor allem aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt scheidet. Merkel habe für den Vorschlag viel Applaus bekommen, hieß es am Montag aus Teilnehmerkreisen. Peter Altmaier, Bundesminister für besondere Aufgaben und ebenfalls ein Saarländer der CDU schrieb auf Twitter:

Eine große & gute Entscheidung für Deutschland & für die CDU! #AKK steht für Gestaltung,Zukunft,Erfolg! Alles Gute! https://t.co/E9t2iY2hhi — Peter Altmaier (@peteraltmaier) February 19, 2018

Kramp-Karrenbauer soll demnach bereits auf dem Parteitag am 26. Februar in Berlin gewählt werden, bei dem die CDU über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen soll. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Personalie berichtet.

AKK wird als Merkel-Nachfolgerin gehandelt

Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer steht seit 2011 an der Spitze der Landesregierung in Saarbrücken. Erst im Frühjahr 2017 war sie erneut ins Amt gewählt worden. Wer neuer Ministerpräsident des Saarlands wird, ist noch nicht bekannt.

Die im Parteijargon AKK genannte Politikerin gehört zu den engsten Vertrauten Merkels in der CDU-Führungsriege – und gilt als Kandidatin für ihre Nachfolge. Seit Jahren arbeiten die zwei, die wegen ihres nüchtern-analytischen Politikstils immer wieder miteinander verglichen werden, eng zusammen: Seit 2010 sitzt die Saarländerin im CDU-Bundespräsidium. Und man hört immer wieder, dass Merkel große Stücke auf die zähe und durchsetzungsstarke „AKK“ hält.

Sie setzt sich für einen härteren Umgang mit Asylbewerbern ein

Inhaltlich steht sie für den Merkel-Kurs – und hat sich jüngst mit bestimmten Themen positioniert: Sie plädiert für einen härteren Umgang mit Asylbewerbern, die Behörden über ihre Identität täuschen – und fordert konsequentes staatliches Handeln bei Abschiebungen. Sie tritt ein für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gegen Werbung für Abtreibung. Kramp-Karrenbauer selbst hat drei erwachsene Kinder.

Innerhalb der Partei gibt es aber auch Kritik an der Personalie. So fordert die Junge Union Köln auf Twitter eine ernsthafte Verjüngung der Partei. Merkel hatte zuvor angekündigt, künftig jüngeren Gesichtern der Partei mehr Platz einzuräumen.

Tauber ist seit längerem umstritten

Der 43-jährige Tauber hat nach gut vier Jahren im Amt seinen Rückzug erklärt. Er ist in der CDU seit längerem umstritten. Kritiker werfen ihm unter anderem Fehler im Wahlkampf vor. CDU-Politiker, die sich als besonders konservativ präsentieren, konnten sich zudem nie mit seinem Einsatz für ein Einwanderungsgesetz und für die Ehe für alle anfreunden. In der CDU hieß es nun, Tauber habe Merkel bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, er wolle die Aufgabe des Generalsekretärs nach einer Regierungsbildung abgeben.

„Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz, und räum ihn auch getrost. Es fehlt nicht an Ersatz.“ Friedrich Rückert — Peter Tauber (@petertauber) February 19, 2018

Nach der Bundestagswahl musste Tauber wegen einer schweren Krankheit eine längere Zwangspause einlegen. Bei der Regierungsbildung war er beispielsweise nur zu Beginn der gescheiterten Jamaika-Sondierungen dabei. Dann musste er ins Krankenhaus, Komplikationen machten eine Not-OP nötig. Seit Anfang Februar ist er zur Reha in der Nähe seines hessischen Heimatorts Gelnhausen.

Am Montag mahnte Tauber in seinem Blog „Schwarzer Peter“ eine Erneuerung seiner Partei an. Die Partei müsse „jünger, weiblicher und bunter“ werden – nicht nur, was ihre Regierungsmannschaft betrifft, schrieb er. Erste Weichen dafür seien in der Partei gestellt worden. Aber: „Es gibt zu wenig junge Menschen, viel zu wenig Frauen und auch zu wenig Deutsche mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in unseren Reihen engagieren.“

Tauber bedankte sich außerdem bei seiner Partei und Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Zeit als Parteimanager. „Es war oft anstrengend, fordernd, aber es war zugleich eine große Ehre, meiner Partei, der ich seit über 25 Jahren angehöre, als Generalsekretär zu dienen.“

Von ang/RND/dpa