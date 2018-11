Berlin

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lässt während des parteiinternen Wahlkampfs um den Parteivorsitz zumindest teilweise ihr Amt als Cheforganisatorin der Partei ruhen. Dies habe Kramp-Karrenbauer in einer Sitzung des Parteipräsidiums am Sonntag angekündigt, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen.

Kramp-Karrenbauer wolle auf diese Weise verhindern, dass ihr vorgeworfen werde, die Neutralitätspflicht zu verletzen. Die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin bewirbt sich neben Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unions-Fraktionschef Friedrich Merz um den Parteivorsitz.

In aktuelle Umfragen liegt Merz vor Kramp-Karrenbauer und Spahn. Am 7. und 8. Dezember entscheidet die CDU auf dem Parteitag in Hamburg über den neuen Vorsitz. Angela Merkel hatte Anfang der Woche angekündigt, ihren Posten an der Parteispitze nach 18 Jahren zu räumen.

Von RND