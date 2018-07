Washington

Nach tagelangen Beratungen hat US-Präsident Donald Trump den konservativen Richter Brett Kavanaugh als Wunschkandidaten für die Nachfolge eines scheidenden Richters am Obersten Gerichtshof benannt. Kavanaugh soll auf Anthony Kennedy folgen, der in Ruhestand geht, wie Trump am Montagabend im Weißen Haus mitteilte.

Der Personalie am Supreme Court kommt große Bedeutung zu, da Trump das höchste Gericht der USA mit seiner Wahl auf Jahre hinaus prägen und politisch nach rechts rücken dürfte. Nicht zuletzt mit Blick auf die Zwischenwahlen im November wird nun ein erbitterter Kampf um das Bestätigungsprozedere im Senat erwartet. Die Demokraten kündigten bereits Widerstand gegen dessen Nominierung an.

Bereits unter George W. Bush im Weißen Haus tätig

Trump verkündete nach der Ernennung des Obersten Richter Neil Gorsuch bereits zum zweiten Mal einen Kandidaten für den Supreme Court. Vor der Bekanntgabe hatte sich der Präsident mit Mitarbeitern zu Beratungen über mögliche Anwärter zurückgezogen.

Kavanaugh sei „ein Vorzeigerichter“ habe sich mit einem „Bekenntnis zu gerechter Rechtssprechung nach dem Gesetz“ hervorgetan, sagte Trump bei dessen Vorstellung. Der Bundesrichter nahm die Nominierung an und zeigte sich „zutiefst geehrt“. Er wolle „jeden Fall mit offenem Geist“ angehen und die US-Verfassung und die amerikanische Rechtsstaatlichkeit achten, versprach er.

Der 53-jährige Kavanaugh ist seit 2006 Richter am Bundesberufungsgericht in Washington. Seit langem gehört er dem juristischen Establishment der Republikaner an. In den 90er Jahren galt er als wichtiger Mitarbeiter von Kenneth Starr bei dessen Ermittlungen gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton. Unter Expräsident George W. Bush war Kavanaugh zudem im Weißen Haus tätig.

Konservative Einstellung gegenüber Abtreibung

Kavanaugh dürfte aus Sicht von Beobachtern weniger empfänglich für Abtreibungsbefürworter und Rechte von Homosexuellen sein als der scheidende Richter Kennedy. Einige Konservative werten dessen Zeit im Weißen Haus unter Bush auch als Beleg, dass er eher dem Establishment zuzurechnen sei. Anhänger Kavanaugh verweise indes auf seine Erfahrung und seine Richtersprüche zu einer Vielzahl von Themen.

Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kritisierte die Nominierung von Kavanaugh scharf. Das Recht auf Abtreibung sowie Gesundheitsversorgung für Frauen werde mit der Personalie „auf den juristischen Hackblock gelegt“. Indem Trump Kavanaugh ausgewählt habe, löse der US-Präsident sein Versprechen ein, Frauen für ihre Entscheidungen zu „bestrafen“, ergänzte Schumer. Gegen die Nominierung werde er kämpfen - „mit allem, was ich habe“. Zudem rief der ranghöchste Demokrat im Senat die Bürger auf, ihre Meinung über die Personalie kundzutun.

