Deutschland/Welt Stimmungstest für Erdogan - Kommunalwahlen in der Türkei laufen – zwei Tote durch Schüsse Wie beliebt ist Staatspräsident Erdogan in seinem Land? Eine Antwort darauf werden die Kommunalwahlen in der Türkei geben, die bereits nach wenigen Stunden von einem tödlichen Angriff auf Wahlhelfer überschattet wurden.

Ein Mann geht an einer türkischen Flagge in Ankara vorbei. In der Türkei haben zur Kommunalwahl am Sonntagmorgen erste Wahllokale geöffnet. Rund 57 Millionen Wahlberechtigte wählen in 81 Provinzen die Bürgermeister, Gemeinderäte und andere lokale Amtsinhaber. Quelle: Ali Unal/AP/dpa