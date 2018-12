Berlin

Nichts enthüllt den Wahnsinn unserer Zeit mehr als die jüngsten Zahlen zum Kleinen Waffenschein. Denn während die Kriminalitätsrate zuletzt so stark zurückgegangen ist wie seit 1993 nicht und auch die terroristische Gefahr in Deutschland wie global betrachtet nachlässt, ist die Zahl der Kleinen Waffenscheine um sage und schreibe 130 Prozent gestiegen. Was ist da los?

Sicher, es gibt reale Ereignisse wie den Zuzug sehr vieler Flüchtlinge in sehr kurzer Zeit und die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht, die bei manchen ein Gefühl der Bedrohung ausgelöst haben. Man kann und darf das nicht so einfach weg reden. Einzelne Delikte wie die Serienvergewaltigung von Freiburg rufen überdies zu recht Abscheu hervor – sowie Ängste gerade bei Frauen. Einen Kontrollverlust an den Grenzen jedenfalls, den hat es tatsächlich gegeben.

Ängste verselbständigen sich

Eine andere Frage ist, wie man ihn bewertet. Da aber die realen Bedrohungen insgesamt und die Reaktion einander so eklatant widersprechen, gibt es bloß zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist, dass Ängste sich verselbständigen. Dass dies geschieht, dafür gibt es historisch wie gegenwärtig viele Beispiele. Die zweite Erklärung ist, dass Radikale Ängste schüren und daraus eine Ideologie machen nach dem Motto: Weil der Staat uns nicht schützt, müssen wir uns selbst schützen. Am Ende ist nichts gefährlicher als das, sowohl für den Staat als auch für seine Bürger.

Am Ende kriminelle Verhältnisse

Denn wer den Eindruck erweckt, als lebten wir alle in Johannesburg oder Rio de Janeiro, der erzeugt eine Logik, an deren Ende derlei kriminelle Verhältnisse tatsächlich stehen. Die USA sind das beste Beispiel dafür. Dort reagiert der amtierende Präsident auf jeden Amoklauf mit der These, mehr Waffen in privater Hand hätten ihn verhindert. Und was folgt? Im Zweifel noch mehr Amokläufe.

Von Markus Decker/RND