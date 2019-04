Kommentar

Wer im Bundestagspräsidium sitzt, ist im parlamentarischen System der Bundesrepublik angekommen. Wer das Amt einer Bundestags-Vizepräsidentin bekleidet, erteilt und entzieht nicht nur das Rederecht. Eine Vizepräsidentin verteilt Ordnungsrufe, sie kann Abgeordnete des Saales verweisen. Sie steht zumindest zeitweise der ersten Gewalt des Staates vor

Der AfD ist dieses Amt nun zum insgesamt sechsten Mal verweigert worden. Dreimal dem Abgeordneten Albrecht Glaser, dreimal der Abgeordneten Mariana Harder-Kühnel. Das ist eine Premiere in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es ist das gute Recht der Abgeordneten, so zu agieren. Der Anspruch jeder Fraktion auf einen Posten im Präsidium steht dem freien Mandat der Abgeordneten entgegen. Eine Wahl ist eine Wahl – und kein Abnicken.

423 Abgeordnete fanden am Donnerstag, dass Mariana Harder-Kühnel, Juristin aus Hessen, ungeeignet für dieses Amt ist. 199 stimmten für sie. Das ist ein äußerst klares Ergebnis. Es zeigt, dass eine klare Mehrheit des Bundestags kein Interesse an einer Normalisierung des Parlamentsbetriebs in dieser Legislaturperiode hat. Keine Normalisierung eines Parlaments, zu dem die AfD gehört. In deren Reihen sitzen Rechtsradikale und Demokratieverächter genauso wie ehrlich engagierte Fachpolitiker.

Als eine dieser ehrlich engagierten Fachpolitikerinnen galt auch Mariana Harder-Kühnel. Sanft im Auftreten, konservativ in der Sache. Aber an ihrer Person ist das Dilemma der AfD grell erkennbar. Die Juristin aus dem gediegenen Taunus ist alles andere als eine Krawallnudel. Sie marschiert nicht mit Pegida wie die ostdeutschen Landesvorsitzenden in Chemnitz. Aber auch sie suchte Unterstützer bei den Abgeordneten vom radikalen „Flügel“: Sie verzichtete auf jede Distanzierung von den Rechtsradikalen in Partei und Fraktion. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Chef der deutschen „Identitären Bewegung“ für einen dieser AfD-Abgeordneten arbeitet. Mitglieder des Bundestags finanzieren also Rechtsextreme und machen sie salonfähig.

Die AfD wird auch nach zwei Pleiten nicht darauf verzichten, Kandidaten für den Posten aufzustellen. Das kostet wertvolle Zeit im Parlament, ist aber ebenso ihr gutes Recht. Dabei wird jeder einzelne ihrer Abgeordneten im Fokus stehen. Wie Glaser, der Muslimen das Recht auf freie Religionsausübung absprach. Wie Harder-Kühnel.

„Das hält der Deutsche Bundestag aus“, hatte FDP-Chef Christian Lindner gesagt, als er ankündigte, für Harder-Kühnel zu stimmen. Das ist ebenso richtig wie das Gegenteil. Denn der Bundestag muss es aushalten, dass die Gräben im Parlament so tief sind, dass ein Vizepräsidenten-Posten vermutlich eine ganze Legislaturperiode unbesetzt bleibt. Die AfD selbst wird dafür sorgen, dass das Verhältnis der anderen Fraktionen zur größten Oppositions-Gruppierung immer wieder auf dem Prüfstand steht. Die AfD ist die Partei, deren Abgeordnete rechtsradikale Slogans ins Plenum bringen. Die AfD-Fraktion stellt die demokratischen Grundregeln in Frage – und nicht jede Abgeordnete, die Mariana Harder-Kühnel die Stimme verwehrt haben.

Von Jan Sternberg/RND