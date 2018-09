Berlin

Der Fall Maaßen war von Anfang an toxisch für die Bundesregierung. Er war Gift für alle Bemühungen, verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Gift, weil die Große Koalition nicht fähig war, zu den Ereignissen von Chemnitz mit einer Stimme zu sprechen. Gift, weil alle Drohungen, Ultimaten, Indiskretionen und zuletzt die Hängepartie der vergangenen Tage die Gräben in dieser Koalition nur noch vertieft haben.

Kein Koalitionsbruch, keine Neuwahlen: Schwarz-Rot scheint sich nun noch einmal zusammenraufen zu wollen, will nicht scheitern an der Frage des Chefpostens in einer nachgeordneten Behörde des Innenministeriums.

Doch schon jetzt steht fest, dass dieser Konflikt Spuren hinterlassen wird. Die Fliehkräfte im Bündnis von CDU, CSU und SPD dürften jedenfalls in nächster Zeit stärker werden.

Die Entscheidung, den Verfassungsschutzpräsidenten abzulösen, ihn aber im gleichen Zuge zum Staatssekretär im Innenministerium zu machen, ist kein klarer Schnitt – sondern der schlecht verhehlte Versuch einer Gesichtswahrung um jeden Preis. Das alles ist so durchschaubar wie dürftig. Entweder man kommt zu der Entscheidung, Maaßen ist geeignet, für Führungspositionen im Bereich der Inneren Sicherheit. Oder man entscheidet, dass er ungeeignet ist. Aus als Behördenchef, aber Weiterbeschäftigung bei deutlich höheren Bezügen, das ist jedenfalls ein Pseudo-Kompromiss.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD werden dennoch für sich beanspruchen, sich durchgesetzt zu haben, jeder auf seine Weise. Horst Seehofer, weil er die Versetzung Maaßens zur Beförderung umdeuten wird, und gesichert ist, dass weiter jemand aus dem Dunstkreis der Unionsparteien den Inlandsgeheimdienst leitet. SPD-Chefin Andrea Nahles wird das Ganze als Beweis sozialdemokratischer Durchsetzungsfähigkeit verkaufen – obwohl Maaßen nicht aus der Verantwortung verschwindet. Für Angela Merkel wiederum bedeutet der Kompromiss: Sie kann mit einem Staatssekretär Maaßen sehr viel besser leben als mit einem Verfassungsschutzchef Maaßen, der hinter den Kulissen gegen sie intrigiert.

In Wahrheit aber sind alle drei Verlierer. Sie haben sich als schlechte Krisenmanager erwiesen, den Streit viel zu lange schwelen lassen und damit die Handlungsfähigkeit der Koalition aufs Spiel gesetzt.

Die GroKo-Spitzen haben es selbst in der Hand, nun nachzuarbeiten. Etwa durch eine überzeugende Neubesetzung an der Spitze des Verfassungsschutzes und, so profan es klingt, durch rasche Rückkehr zur Sachpolitik. Besonders der CSU-Chef sollte daran Interesse haben. Gut möglich, dass Seehofers Reputation nach der Bayern-Wahl im Oktober endgültig dahin ist – und Hans-Georg Maaßen ganz schnell einen neuen Chef im Innenministerium hat.

Von Rasmus Buchsteiner/RND