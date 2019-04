Deutschland/Welt Kommentar - Der Klimawandel schafft sich nicht selbst ab Der Rückgang bei den Treibhausgas-Emissionen ist kein Anlass für die Bundesregierung, sich auf die Schulter zu klopfen. Vielmehr sind dessen Ursachen Grund zu noch größerer Sorge, kommentiert Marina Kormbaki.

Freiburger Schüler beteiligen sich an der "Fridays for Future" - Klimademonstration in der Innenstadt. Quelle: dpa