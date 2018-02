Die Festung im albanischen Gjirokastra aus dem 13. Jahrhundert.

© dpa

Beitrittsverhandlungen

Kommen Mazedonien und Albanien in die EU?

Die Europäische Kommission will Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien aufnehmen. Bis zum Sommer will sie den Mitgliedsstaaten offiziell empfehlen, solche Gespräche in Gang zu setzen. Die beiden Länder hätten gute Fortschritte gemacht.