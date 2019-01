Kohlekommission will Verbraucher vor höheren Stromkosten schützen

Deutschland/Welt Vorläufiger Abschlussbericht - Kohlekommission will Verbraucher vor höheren Stromkosten schützen Die Kohlekommission ist auf die Zielgerade eingebogen – noch ist der Ausstiegsbeschluss längst nicht unter Dach und Fach. Fest steht aber, dass er im Laufe des nächsten Jahrzehnts drei Mal überprüft werden soll. Der aktuelle Stand bringt Vorteile für Versorger und Verbraucher.

Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen: Die Kohlekommission ringt um ein Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung und will sich in den nächsten Tagen einigen. Quelle: Federico Gambarini/dpa