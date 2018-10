Berlin

Jörn König steigt in den Fahrstuhl im AfD-Gebäude im Berliner Regierungsviertel. Alles sei neu, erklärt er, extra für die neue Fraktion im Bundestag. Während der Lift durch die Etagen fährt, scherzt er, dass dieses Haus für die Journalisten die Höhle der Löwen sei. Um die Position der Partei zu den Medien macht er keinen Hehl: „Wir hatten noch nie ein gutes Verhältnis zu den meisten Medien.“ Medien, das sind die Gegner, doch er drückt sich verhältnismäßig mode­rat aus. Er verzichtet auf den Begriff „linksversiffte Medi­en“, der sonst gern in AfD-Kreisen gebraucht wird.

Für die AfD sind die Medien der Gegner

Die Fahrstuhltür geht auf, er läuft zu einem Besprechungszimmer. Ein kleiner, kahler Raum. Das Einzige, das ihn schmückt: eine Deutschland- und eine Niedersachsenflagge. König ist sicher, beurteilen zu können, welche politische Gesinnung Journalisten haben. Dass man aber Menschen, die mit Demonstranten marschieren, die den Hitlergruß zeigen und denen Behörden eine entsprechende Gesinnung nachweisen können, als Rech­te betitelt – das kann er nicht verstehen. König sieht die AfD nicht in der Verantwortung. „Die Radikalisierung liegt nicht bei der AfD, die AfD wird von den meisten Medien mit Radikalen verrührt“, ist er überzeugt. Man könne nichts dazu, wenn sich jemand bei einer Demonstration dazugesellt. An dem, was in Chemnitz passiert ist, „trägt Merkel die Hauptschuld“. Der Staat habe versagt.

König setzt zur Verteidigung an: „Wir sind keine rechte Partei, wir sind eine Partei der Mitte.“ Dass Beatrix von Storch auf Twitter gegen die Veranstaltung „Wir sind mehr“ hetzte und er den Tweet teilte, sieht er nicht als Widerspruch. Doch woher kommt die rechte Stimmung im Land? König meint es zu wissen: „Die Politiker der Altparteien, die sich den Staat zur Beute gemacht haben, haben sich aus Existenzangst radikalisiert.“ Zur Rechtfertigung beruft er sich auf Wikipedia – dort sei schließlich nachzulesen, dass die AfD auch Mitglieder aus der linken Ecke habe.

Jörn König * 29. Oktober 1967 in Berlin. König studierte nach seinem Abitur 1988 Elektrotechnik an der Technischen Universität Ilmenau. Das Studium schloss er 1994 als Diplom-Ingenieur ab. 2002 schob er ein Betriebswirtschaftsstudium hinterher. Zunächst arbeitete er als Vertriebsingenieur, seit 2010 ist er technischer Unternehmensberater und Planungsingenieur. König gehört zu den ersten Mitgliedern der AfD. Seit 2015 ist er stellvertretender Landesvorsitzender der niedersächsischen Partei. Der AfD-Mann wuchs in der DDR auf und war dort Leistungsschwimmer.

König gehört zu den ersten Parteimitgliedern – er war schon 2013 dabei, als eine eurokritische Akademiker-Partei gegründet wurde. Was hat sich seitdem verändert? „Wir haben noch immer einen hohen Anteil an Professoren und Akademikern. Aber wir haben uns erweitert. Von einer FDP mit Eurokritik hin zu einer Partei der kleinen Bürger.“ Jetzt sei man auf dem Weg zur Volkspartei.

Sportförderung soll sich verdoppeln

Dafür will er sich einsetzen, als sportpolitischer Spre­cher der Fraktion sieht er dabei Handlungsbedarf, die Spitzensportler zu unterstützen: „Sie sind massiv vernachlässigt worden. Es ist fast ein Skandal, dass Spitzensportler monatlich nur 600 Euro bekommen.“ Bis 2020 gehöre die Förderung deswegen verdoppelt.

Das Wichtigste in Niedersachsen sei aber die Frage der inneren Sicherheit: „Die ungesteuerte Zuwanderung spielt eine große Rolle.“ Außerdem wolle er verhindern, dass „die Diesel-Fahrer enteignet werden“. Die Ar­beitsplätze sollten weiterhin sicher bleiben. Er wolle die Antriebstechniken kühl nebeneinander stellen, „da würde sich dann zeigen, dass der Diesel nicht am schlechtesten abschneidet“.

König fühlt sich von der Politik verraten

Dass er aber überhaupt in Berlin sitzt und für die Themen einstehen muss, sieht er als „selbstempfundene Notwehr“. Weil die anderen Parteien ihn eben enttäuscht ha­ben. König, in der DDR aufgewachsen, ist ein gebranntes Kind. Er fühlte sich damals von der Politik verraten, war auch Ende der 1980er Jahre enttäuscht und dann erst recht 2005, als Versprechungen nicht eingehalten wurden. „In gewisser Weise mag ich die SPD schon“, sagt er dann überraschend: „Sie war die einzige Partei, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat und hat immerhin 150 Jahre Geschichte.“

Die Parteien würden den Fehler nicht bei sich suchen. „Solange das nicht kommt, werden wir immer stärker.“ König wirkt gelangweilt und erweckt dabei den Eindruck eines Kindes, das gern aus dem Spielparadies abgeholt würde. So als wolle er, dass es endlich wieder rund läuft, damit er zurück nach Hannover kann. Dann kehrt er zum Tenor zurück und spult die zu erwartende Phrase ab: „Der Erfolg macht Spaß, es wäre natürlich schön, wenn der ins Regieren mündet.“

Von Mandy Sarti