Der spanische König Felipe VI.

Referendum

König Felipe kritisiert Katalanen

Mit scharfer Kritik an der Regionalregierung in Katalonien hat sich der spanische König Felipe VI. erstmals in den Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in der Region eingeschaltet. Mit ihrem Vorhaben, die Abspaltung von Spanien auszurufen, setze Katalonien „die wirtschaftliche und soziale Stabilität“ ganz Spaniens aufs Spiel.