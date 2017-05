Ministerpräsident Mark Rutte

© imago/Xinhua

Den Haag

Koalitionsgespräche in den Niederlanden gescheitert

Die Koalitionsgespräche in den Niederlanden sind gescheitert. Zwei Monate nach der Parlamentswahl brachen die vier großen Parteien – rechtsliberale VVD, linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die grüne Partei GroenLinks – am Montagabend in Den Haag die Verhandlungen ab.