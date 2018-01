Koalitionsgespräche gehen in die heiße Phase

Berlin. So langsam wird es Ernst: Der GroKo-Endspurt hat begonnen. Und der kann hinten raus noch mal richtig zäh werden. Eine quälend lange Zeit ist vergangen seit der Bundestagswahl, fast genau vier Monate. Seit dem Wochenende sind Union und SPD bei ihren Verhandlungen über die Neuauflage einer großen Koalition im Arbeitsmodus. Große Knackpunkte warten noch. Es ist ein Spiel mit vielen Unbekannten. Bevor es aber in die entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen geht, positionieren sich die Verhandlungspartner klar und markieren Kompromiss- und Grenzlinien:

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zieht klare Grenzen für die Koalitionsverhandlungen mit der CSU und SPD. Quelle: CDU Saar

CDU: „Der Spielraum ist sehr begrenzt“

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wies klar die SPD-Forderungen nach einer weitreichenden Nachbesserung der Sondierungsergebnisse zurück. Aber auch sie deutete Bewegung in der Gesundheitspolitik an. Kramp-Karrenbauer, die CDU-intern als eine aussichtsreiche Nachfolgerin von Parteichefin Merkel gilt, sagte der „Bild am Sonntag“: „Der Spielraum ist sehr begrenzt.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass die SPD bei null anfangen wolle. „Denn das hieße, dass man auch Vereinbarungen wie die Grundrente und das Bildungspaket wieder kippen würde“, die im Sondierungspapier festgehalten sind.

Die Probleme in der Gesundheitspolitik aber seien auch ihr bekannt: So sei es notwendig, die Wartezeiten für Patienten zu verkürzen – etwa durch veränderte Honorarsätze in Gegenden oder Fachgebieten mit Ärztemangel. Aber: „Eine komplett einheitliche Honorarabrechnung für gesetzlich Versicherte und privat Versicherte ist nichts anderes als die Bürgerversicherung ohne diesen Namen. Das wird es mit der Union nicht geben.“

Wichtiger für Kramp-Karrenbauer: Der Nachholbedarf bei der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, beim Arbeitsmarkt und in der Bildung. „Dazu brauchen wir einen klaren Pakt für die Digitalisierung unserer Schulen und Hochschulen, der eine bessere Infrastruktur umfasst, aber auch zeitgemäße Unterrichtskonzepte beinhaltet.“