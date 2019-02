Berlin

Die große Koalition will die strengen Regeln beim Bonusheft für den Zahnersatz aufweichen. Künftig können gesetzlich Versicherte einen Bonus auch dann erhalten, wenn der jährlich vorgeschriebene Zahnarztbesuch einmalig versäumt wurde. Das gelte aber nur in „begründeten Ausnahmefällen“, heißt es in einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Termingesetz, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Die Ausnahmeregelung soll zum Beispiel dann greifen, wenn Versicherte schwer erkrankt sind und daher nicht zum Zahnarzt gehen können.

Zuschuss der Krankenversicherung steigt

Wer durch das Bonusheft nachweisen kann, dass er in den letzten fünf Jahren vor einer Behandlung jedes Jahr zur Kontrolle beim Zahnarzt war, bekommt von seiner Krankenkasse für Kronen, Brücken oder Prothesen derzeit einen Zuschuss von 60 statt 50 Prozent der sogenannten Regelversorgung. Bei mindestens zehn Jahren beträgt der Zuschuss 65 Prozent. Der Bonus kann im Einzelfall mehrere Hundert Euro ausmachen.

Wird der Zahnarztbesuch beispielsweise im zehnten Jahr versäumt, muss bisher jedoch wieder ganz von vorn begonnen werden. Denn derzeit haben die Krankenkassen keine rechtliche Möglichkeit, eine Ausnahme zu akzeptieren. Das soll durch die geplante Gesetzesänderung nun erreicht werden. Sie war vom AOK-Bundesverband angeregt worden.

Spahns Termingesetz sieht eine Reihe von Änderungen vor

Das Termingesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), an das diese Korrektur angehängt werden soll, sieht schwerpunktmäßig eine Reihe von Änderungen vor, damit Patienten schneller einen Termin beim Arzt bekommen. In dem Gesetz ist auch vorgesehen, dass ab 2021 der Zuschuss der Kassen zum Zahnersatz generell von 50 auf 60 Prozent steigt.

Mit Bonusheft betrüge der Zuschuss dann nach fünf Jahren 70 und nach zehn Jahren 75 Prozent. Das Gesetz wird derzeit im Bundestag beraten und soll noch im Frühjahr beschlossen werden.

