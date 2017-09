Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingyas tragen im Niemandsland an der Grenze zu Bangladesch Pakete mit Lebensmitteln über die Grenze.

Knapp 400.000 Rohingyas fliehen nach Bangladesch

Binnen drei Wochen strömen Hunderttausende Muslime aufgrund von Verfolgung aus Myanmar nach Bangladesch. Die Menschen harren in spontan errichteten Unterkünften am Straßenrand in furchtbaren Zuständen aus. Eine Ende des Exodus ist nicht abzusehen.