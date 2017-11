Kinderzuschlag für immer mehr Kinder

Geringverdiener

Für ihren eigenen Unterhalt reicht das Einkommen, nicht aber für das ihrer Kinder: Der Staat zahlt Eltern in solchen Fällen einen Zuschlag von bis zu 170 Euro im Monat – und zwar immer häufiger.

Berlin. Immer mehr Kinder in Deutschland profitieren vom staatlichen Kinderzuschlag. Im Oktober 2017 wurde die Leistung für 258.801 Kinder gezahlt, im Vorjahresmonat waren es noch 226.621. Das entspricht einem Plus von circa 15 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, die den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland vorliegt. Kinderzuschlag wird auf Antrag gezahlt, wenn das Einkommen erwerbstätiger Eltern nicht ausreicht, um auch den Unterhalt ihrer Kinder zu sichern. Zum 1. Januar 2017 war der maximale Zahlbetrag um zehn Euro auf 170 Euro monatlich erhöht worden. Zusammen mit dem Kindergeld von monatlich 192 Euro soll der Zuschlag den durchschnittlichen Bedarf von Kindern abdecken. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres beliefen sich die Ausgaben für den Kinderzuschlag auf 344,3 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es 262,8 Millionen Euro.

Von Rasmus Buchsteiner/RND