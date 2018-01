Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die USA in seiner Neujahrsansprache vor einem Atomangriff gewarnt.



Nordkorea

Kim Jong Un: „Atomknopf immer auf dem Schreibtisch“

Nordkorea hat den USA erneut mit einem Angriff gedroht. Er habe den Atomknopf „immer auf seinem Schreibtisch“, sagte Machtinhaber Kim Jong Un in seiner Neujahrsansprache. Zudem kündigte er an, eine olympische Delegation zu den Winterspielen in Südkorea zu entsenden.