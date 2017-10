Kenia kommt nicht zur Ruhe

Nach Wahlwiederholung

Das ostafrikanische Kenia steuert auf die Situation eines politischen Stillstands zu. Fand die Anordnung zur Wiederholung der Präsidentschaftswahl vom August noch internationale Beachtung, so drängt nicht nur die Sturheit beider Spitzenkandidaten das Land in Richtung Staatskrise. Bei Ausschreitungen gab es seit Donnerstag sechs Tote.

Nairobi. Nach der Wiederholung der Präsidentenwahl vom Donnerstag rutscht Kenia immer tiefer ins politische Chaos. Bei Ausschreitungen in Oppositionshochburgen wurden am Freitag zwei Menschen von der Polizei erschossen, wie am Samstag bekannt wurde. In einem Slum in der Hauptstadt Nairobi plünderten Anhänger der Opposition Geschäfte und steckten sie in Brand. Die für Samstag angekündigten Wahlen in vier Landkreisen, die am Donnerstag wegen des Boykotts der Opposition nicht stattfinden konnten, wurden abgesagt.