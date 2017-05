Keine Florida-Reise: Trump will steuern sparen

Trips kosten 1,2 Millionen

Seit langem kritisieren Amerikaner die Golf-Ausflüge ihres Präsidenten nach Florida. Nicht ohne Grund: Einer Stiftung zufolge kosteten Trumps Wochenendreisen den Steuerzahler bereits Millionen. Nun gibt er nach und verkündet via Twitter, er fahre nun nach New Jersey, um Steuern zu sparen.

Washington. Dieses Wochenende wird US-Präsident Donald Trump nicht in seinem Luxus-Resort in Florida verbringen. Diese Ausflüge waren sehr von den Amerikanern kritisiert worden, da sie dem Staat viel Geld kosten. Nur zwei Besuche von US-Präsident Donald Trump in seinem Anwesen in Florida haben einer Stiftung zufolge die Steuerzahler mindestens 1,2 Millionen Dollar (etwa 1,09 Millionen Euro) gekostet. Eine Reise nach Mar-a-Lago im Februar habe rund 670.000 Dollar gekostet, ein weitere im März rund 612.000 Dollar, wie es in am Donnerstag veröffentlichten Dokumenten der konservativen Stiftung Judicial Watch heißt.

Personalkosten nicht miteinbezogen

Dabei handele es sich nur um die Kosten für die Nutzung des Präsidenten-Flugzeugs, der Air Force One. Kosten für andere Fahrzeuge oder den Einsatz von Personenschützern seien noch nicht einberechnet. Die Stiftung erhielt die Dokumente von der amerikanischen Luftwaffe auf Grundlage des Gesetzes zur Informationsfreiheit.

Rather than causing a big disruption in N.Y.C., I will be working out of my home in Bedminster, N.J. this weekend. Also saves country money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2017

Was Donald Trump nun dazu bewegt haben sollte seine geliebten Wochenendausflüge nach Florida nun auszusetzen, bleibt unklar. Er twitterte: „Dieses Wochenende werde ich in New Jersey verbringen.“ Nach New York fahre er auch nicht, da er Chaos verhindern und Steuergelder sparen wolle, schrieb der Präsident.

