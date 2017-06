Washington. „Gegen den Präsidenten wird nicht durch den Sonderermittler ermittelt“, sagte Trump-Anwalt Jay Sekulow in der NBC-Sendung „Meet the Press“. Damit widersprach Sekulow am Sonntag einem Tweet des US-Präsidenten Donald Trump, indem er sich anders geäußert hatte.

Die Erklärung: Trumps Tweet vom Freitag sei eine gezielte Reaktion auf einen Bericht der Washington Post gewesen, wonach Sonderermittler Robert Mueller seine Untersuchungen zur Einmischung Russlands in die US-Wahl ausweitet.

Wörtlich hatte Trump geschrieben: „Gegen mich wird ermittelt, weil ich den FBI-Direktor gefeuert habe, und zwar von dem Mann, der mir gesagt hat, ich soll den FBI-Direktor feuern. Hexenjagd.“ Die Botschaft verwies offenbar auf den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein, dessen Rolle bei der Führung der Ermittlungen zunehmend kompliziert geworden ist.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt