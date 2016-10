WikiLeaks-Pressekonferenz

Die politische Welt hatte gespannt auf diesen Tag gewartet: Was würden WikiLeaks und deren Gründer Julian Assange anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Enthüllungsplattform zu verkünden haben?

Berlin/London. Die Antwort lautete: (noch) nichts. Immerhin kündigte Assange, der seit vier Jahren in der ekuadorianischen Botschaft in London festsitzt per Video-Schalte nach Berlin an, zehn Millionen weitere Dokumente zu veröffentlichen. Im Vorfeld war, speziell aus dem Trump-Lager, spekuliert worden, die heutigen Enthüllungen würden „Hillary Clinton zerstören“.

„Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind, speziell in den USA. Ein Teil dieser Erwartungen wird gewiss durch unsere Antworten erfüllt werden – aber nicht um drei Uhr nachts Ortszeit“, sagte Assange. Sein Auftritt sollte ursprünglich auf dem Balkon der ekuadorianischen Botschaft in London stattfinden, wurde dann aber „aus Sicherheitsgründen“ als Video-Übertragung in die Berliner Volksbühne organisiert, wo das Zehnjahres-Jubiläum der Organisation mit einer Presseveranstaltung begangen wurde.

Assange kündigte an, die kommenden zehn Wochen jeweils ein neues Thema zu veröffentlichen, das sich auch um die US-Wahlen drehen würde. Davon wären, so orakelte Assange, drei mächtige Organisationen in drei Staaten betroffen. Er sagte weiter, die Veröffentlichungen zu den US-Wahlen würden vor der Wahl publiziert, hätten aber nicht das Ziel, Hillary Clinton zu zerstören. „Die Kampagne soll nicht Clinton zerstören, das behauptet ein Teil der Kampagne.“ Gefragt, ob er irgendeine Affinität zu Donald Trump habe, antwortete Assange: .„Ich fühle mit allen Menschen, manche tun mir auch leid. So wie Donald Trump. Trump und Clinton sind zwei Menschen, die von ihrem Ehrgeiz gepeinigt sind.“

Von RND/Daniel Killy

