Kein offizielles Treffen zwischen Putin und Trump

Apec-Gipfel in Vietnam

Beim Asien-Pazifik-Gipfel in Vietnam wird es entgegen den Erwartungen am Freitag kein Zweiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin geben. Dies teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses mit.

Da Nang. US-Präsident Donald Trump wird sich am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam nicht zu einem formellen Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin treffen. Kurz vor der Landung in der Küstenstadt Da Nang teilte US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Freitag in der Air Force One mit, dass die Terminpläne der beiden Staatschefs ein solches Treffen nicht zuließen.

Es sei jedoch möglich und wahrscheinlich, dass es entweder in Da Nang oder später auf den Philippinen eine weniger offizielle Begegnung der beiden geben könnte, sagte Sanders. Auf den Philippinen nehmen Trump und Putin an einer weiteren Regionalkonferenz teil.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Donnerstag in Peking gesagt, es gebe keinen Grund, ein Treffen anzusetzen, wenn es die USA und Russland nicht schafften, entscheidende Fortschritte bei Themen wie Syrien und dem Konflikt in der Ukraine zu erzielen.

Von RND/dpa/ap