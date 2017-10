Trump verhängte am Donnerstag den nationalen Gesundheitsnotstand.

Kritik an US-Präsidenten

Kein neues Geld im Kampf gegen Opioide

Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Drogentoten in den USA dramatisch an. Das hat mit Heroin und Schmerzmitteln zu tun. Präsident Donald Trump will gegensteuern - zusätzliches Geld macht er aber nicht locker.