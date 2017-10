Kein einig Land in dieser Zeit

„Jeder, der hierherkommt, nimmt uns ein Stück unseres Landes weg“: Der „Studentenexpress“ am Busbahnhof Fürstenwalde an der Spree.

Nächste Station im Studentenexpress Richtung Westen: Fürstenwalde an der Spree. Am Busbahnhof viele Schüler, auch einige arabisch sprechende junge Männer und Frauen mit Kopftüchern. Das verwundert selbst in der brandenburgischen Provinz nicht mehr. Das Stadtbild hat sich verändert in den vergangenen zwei Jahren. Aber stimmt es deswegen gleich, was Gauland sagt: „Jeder, der hierherkommt, nimmt uns ein Stück unseres Landes weg“? Wie misst man das: in Kubikmetern Luftraum, in der Größe der Komfortzone? Der Busfahrer schließt die Tür. Auf der Fahrtzielanzeige steht: „Platz der Solidarität“.

„Es gibt Menschen, die sich am Strand nicht neben uns legen wollen“: In Potsdam gehört Rassismus zum Alltag von Sophie und Cremildo Sumburane. Quelle: Gartenschläger

Nicht nur das Stadtbild hat sich verändert, sagt Sophie Sumburane in Potsdam, auch das Feindbild der Rassisten: „Früher haben alles die Afrikaner abbekommen. Jetzt auch die Muslime.“ Was nicht dazu führt, dass Sophies mosambikanischer Mann Cremildo und die drei jungen Töchter jetzt unbehelligt durch die Straßen gehen könnten. Im Gegenteil, die Sumburanes haben immer eine Karte im Kopf: Können wir dort entlanggehen, mit der Straßenbahn fahren, einkaufen? Sind wir dort sicher vor Beleidigungen, vor Affenlauten, vor Sprüchen, die alle hören, aber auf die keiner reagiert?

Die Kulturjournalistin Sophie Sumburane ist in Potsdam geboren und aufgewachsen, ihren Mann hat sie in Mosambik kennen gelernt. Ihren drei Töchtern sieht man die Herkunft ihres Vaters an. Wildfremde streichen ihnen über die Haare. Und einige Eltern sagen ihren Kindern, dass sie mit den Schwarzen in der Kita nicht spielen sollen.

Wenn sie an die Ostsee in den Urlaub fahren, legen sie möglichst keine Zwischenstopps ein. Zwischen Potsdam und der Ostsee liegt eben das platte Land, und die Dörfer Ostdeutschlands sind auf ihrer Karte im Kopf als No-go-Area markiert. In den Ostseebädern ist es sicherer – meistens. „Auch in Graal-Müritz am Strand gab es Menschen, die sich am Strand nicht neben uns setzen wollten. Die haben laut gerufen: Hier stinkt’s!“

Sophie Sumburane erzählt das in einer Bar in Potsdam-West. Ein sicherer Kiez auf ihrem inneren Stadtplan. Hier ist sie aufgewachsen, Cremildo hat sich hier immer wohlgefühlt. Früher haben sie in Leipzig gelebt. „Leipzig hat zwar den Anspruch, eine weltoffene Stadt zu sein. Und es gab auch Stadtteile, in denen wir uns gut aufhalten konnten. Anderswo aber schlug uns ständig Aggressivität entgegen.“ Also zogen sie aus Sachsen weg. So entspannt, wie es immer wirkte, sind aber auch die Potsdamer nicht mehr. Seit mehr augenscheinlich fremde Menschen in der Stadt unterwegs sind, haben auch die Sprüche zugenommen. Ältere Damen in der Straßenbahn lästern darüber, aus welchem Flüchtlingsheim Cremildo und die Töchter wohl kommen würden. Er hört ruhig zu und antwortet dann auf Deutsch. Aber die Sprüche treffen.

Sophie hat einen Text für ihren Blog verfasst: „Gedanken einer Mutter äußerlich nicht deutscher Kinder zum Ergebnis der AfD.“ Er wurde tausendfach geteilt, traf einen Nerv im Netz. Die Kommentare waren zustimmend bis erschrocken. Das wiederum fand sie erschreckend. „Für mich ist das Alltag. Und für so viele Leute war das absolut neu.“

Sophie steht auf. Am Nebentisch fragt eine Frau ihre Begleitung spöttisch, ob man beim Bäcker eigentlich noch „Kameruner“ bestellen dürfe. Das mit der politischen Korrektheit gehe wohl doch etwas zu weit.

„Die sind alle Teil dieser Gesellschaft. Die wollen alle dazugehören. Manchmal wissen sie nicht, wie es geht“: Timo, Kind des Ruhrpotts, lebt mitten in der Dortmunder Nordstadt, einem bei Migranten beliebten Viertel.

Dann kommt Timo, 23, Tunnel in den Ohrläppchen, blutrote Tattoos auf den Armen, Typ sanfter Hüne. Mit dem schwarzen Ford Mondeo seines Vaters hat er seiner Freundin beim Umzug von Dortmund nach Berlin geholfen. Die Hauptstadt ist ihm zu groß ist. Die Leere Brandenburgs und Sachsen-Anhalts, durch die wir dann fahren, irritiert ihn genauso: „Hier ist ja gar nichts!“ Timo ist ein Kind des Ruhrpotts, er wohnt mitten in Dortmunds Nordstadt, im Auge des Problemviertels. „No-go-Area, das ist Schwachsinn“, sagt er, und im nächsten Atemzug, dass es drei Monate gebraucht habe, bis die Dealer in seinem Hauseingang gecheckt hätten, dass er dort wohnt und nichts kaufen wird.

Timo studiert angewandte Sozialwissenschaften, parallel arbeitet er in einem Jugendclub, macht Bewerbungstraining mit jugendlichen Migranten. Sie kommen aus türkischen oder arabischen Familien, die sich laut Timo alle mehr für die geplanten Hochzeiten ihrer Kinder als für deren beruflichen Weg interessierten. „Die meisten wollen ein Handwerk lernen, alles andere ist für sie mit ihrem Hauptschulabschluss unerreichbar.“ Und wenn es nicht klappen sollte mit dem Ausbildungsplatz, gibt es immer noch den Cousin in der Nachbarstadt, in dessen Laden man mithelfen könne. Ansonsten: viel Gangstergehabe, wenig echtes Gangstertum. Wer neu im Viertel sei, etwa die syrischen Jugendlichen, füge sich nahtlos ein in die Welt der türkischen und arabischen Posersprüche. „Ist das nicht das Paradebeispiel einer Parallelgesellschaft, Timo?“ Timo schüttelt den Kopf. „Die sind alle Teil dieser Gesellschaft. Die wollen alle dazugehören. Manchmal wissen sie nicht, wie es geht.“