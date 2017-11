Kein Verständnis für die andere Seite

Eltern vs. Kinderlose

Unsere Gesellschaft ist gespalten – in Eltern und Kinderlose. Es geht um tiefe Frustration bis hin zur Wut auf die anderen. Was das bedeutet, schildern Susanne Garsoffky und Britta Sembach in ihrem Buch „Der tiefe Riss. Wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen.“

Hannover. Vätermonate, Elternzeit, Teilzeit: Die Kämpfe zwischen Eltern und Kinderlosen in Sachen Arbeitsbelastung sind mitunter subtil, mal werden sie ganz offen ausgetragen. Die Kluft scheint unüberbrückbar. Oder ist sie es möglicherweise doch?

Was war Auslöser für Sie beide, dieses Thema aufzugreifen?

Britta Sembach: Viele Personaler haben uns von kinderlosen Paaren erzählt. Und dass sie unter der Last der Arbeit schier zusammenbrechen, wenn ihre Kollegen und Kolleginnen in Vätermonate, Elternzeit und Teilzeit gehen. Die Mehrarbeit werde nicht ausgeglichen, vor allem Kinderlose und Menschen mit schon erwachsenen Kindern müssten nun die ganze Last schultern. Das hat uns hellhörig gemacht. Und auf der individuellen Ebene haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir immer mehr in unserer eigenen, kleinen Familienwelt leben, und wollten mal wieder auf die andere Seite schauen. Im Gespräch mit Freunden, Kollegen und Nachbarinnen sind dann viele Geschichten ans Licht gekommen. Die Kämpfe zwischen Eltern und Kinderlosen sind mal subtil, mal werden sie ganz offen ausgetragen. Eines sind sie aber immer: schädlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wurde die Kluft zwischen den beiden Parteien in den letzten Jahrzehnten tiefer?

Britta Sembach: Ich würde sogar sagen, sie ist erst in diesem Maß in den letzten Jahren entstanden. Das hängt sicher mit der demografischen Entwicklung zusammen und dem Näherrücken eines eindeutigen Problems: In nur wenigen Jahren gehen die Babyboomer in Rente und deren Rente wird von einer signifikant niedrigeren Zahl von jungen Menschen erarbeitet werden müssen. Wir wissen das schon lange, haben die Lösung des Problems aber vor uns hergeschoben. Eine Zeitbombe, die hörbar tickt! Auch der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt wird immer härter: Menschen erkennen, dass Kinder ein Wettbewerbsnachteil sind, und verzichten zu oft auf sie. Dabei werden Kinder dringend gebraucht. Eigentlich spüren alle das Dilemma, Politik und Wirtschaft, aber irgendwie fehlt der Impuls, das mal grundsätzlich anzugehen.

Sie sprechen von Eltern und Kinderlosen. Oder ist es konkreter ein Thema zwischen Frauen mit und ohne Kind?