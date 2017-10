Kataloniens Präsident drängt Spanien zur Vermittlung

Staatskrise in Spanien

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat die spanische Regierung erneut zur Annahme einer Vermittlung in der politischen Krise um das Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens gedrängt.

Barcelona. In einer im Fernsehen übertragenen Rede am Mittwochabend verurteilte Puigdemont Gewalt durch Polizisten, die versucht hatten, am Sonntag das Unabhängigkeitsreferendum zu stoppen, das die Zentralbehörden ablehnten.

Puigdemont teilte seine Absicht mit, mit einem Fahrplan für die Abspaltung der Region Katalonien „in den nächsten paar Tagen“ voranzugehen. „Wir hielten das Referendum inmitten einer beispiellosen Unterdrückung ab und in den folgenden Tagen werden wir unser bestes Gesicht zeigen, um die Ergebnisse des Referendums anzuwenden“, sagte er.

Der Separatistenanführer nannte die spanische Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy unverantwortlich, weil sie eine Vermittlung nicht akzeptiert habe. Puigdemont kritisierte auch König Felipe VI. dafür, dass er der nach seinen Worten katastrophalen Politik der Regierung gegenüber Katalonien folge. „Sie haben viele Katalanen enttäuscht“, sagte Puigdemont an die Adresse des Königs.

