Für Juso-Chef Kevin Kühnert wäre eine neue Große Koalition eine Gefahr für die Existenz der Sozialdemokraten.

Liveblog vom Parteitag

Jusos treten energisch gegen die GroKo ein

Die Generaldebatte der SPD ist heiß: Vor allem die Jusos streiten auf dem Parteitag energisch für ihr Ziel, in die Opposition zu gehen. Die 600 Delegierten müssen an diesem Donnerstag darüber abstimmen, ob die SPD in Regierungsgespräche mit der Union einsteigt. Alle Ereignisse im Liveblog.