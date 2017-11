Jungpolitiker ringen um das Jamaika-Bündnis

Geboren am 11. Februar 1989 wuchs Kuhle in Niedersachsen auf, studierte in Hamburg und Paris und wurde Rechtsanwalt. Seit 2014 ist Kuhle Vorsitzender der FDP-Nachwuchsriege Junge Liberale. Der FDP-Parlaments-Neuling Kuhle ist seit wenigen Wochen neben den erfahrenen Thomas Oppermann (SPD) und Jürgen Trittin (Grüne) der dritte Polit-Promi, der Göttingen im Bundestag vertritt. Kuhle kennt den politischen Weg heraus aus der Bedeutungslosigkeit. Er ist eher der politische Kumpel-Typ – und einer, der die Legalisierung weicher Drogen fordert. Das passt zu Jamaika.

Mit 18 trat die 1994 in Berlin geborene Ricarda Lang der Grünen Jugend bei. Fünf Jahre später wurde sie im Oktober 2017 zur neuen Sprecherin des Grünen-Nachwuchses gewählt. Sie studiert Jura. Ihre politischen Schwerpunkte sieht sie in der Bildungs- und Hochschulpolitik sowie im Feminismus. Sie sitzt nicht im neugewählten Bundestag, dafür aber 69 Prozent Männer, also doppelt so viel Herren als Damen. Dieses Ergebnis sei nicht einfach nur ein Zufall, „sondern Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Rechtsrucks“, der an der Wahlurne mehr als deutlich geworden sei, so ihre These. In ihrer Freizeit liest sie gern gute Bücher und schaut schlechte Serien.

Frau Lang, Herr Kuhle, Herr Ziemiak: Was wäre jung und modern an einem Jamaika-Bündnis?

Lang: Nicht viel, solange an der schwarzen Null und Steuergeschenken festgehalten wird. Mehr und bessere Bildung braucht Geld und Investitionen und nicht nur Lippenbekenntnisse. Modern heißt für mich, ein weltoffenes Deutschland, das nicht auf Abschottung setzt. Mein Fazit: Jamaika ist bisher weder jung noch modern.

Kuhle: Mir ist das alles viel zu unkonkret um zu sagen, das ist ein junges, modernes Projekt. Die Nachverhandlungen werden wohl noch schwieriger als die Sondierungen. Ich glaube erst an echte Fortschritte bei der Bildung und der Digitalisierung, wenn die Finanzierung steht. Da stehen die großen Konflikte, auch zwischen Bund und Ländern, noch aus. Weg mit dem Kooperationsverbot, mehr Steuergeld, Versteigerung von Lizenzen und Verkauf von Telekom-Aktien.

Lang: Wieso habt ihr dann die Erhöhung der Erbschaftssteuer und auf die Einführung einer Vermögenssteuer blockiert? Stattdessen besteht ihr auf der Abschaffung des Soli und hätschelt damit die Besserverdienenden. Das ist doch alles unglaubwürdig.

Kuhle: Was wir versprochen haben, müssen wir auch halten.

Ziemiak: Es ist wie so oft: Ein Streit um Klein-Klein. Ideologisch begründet schmeißt man sich Vorwürfe an den Kopf, aus Angst vor Parteitagen oder Mitgliedsbefragungen. Bin ich denn der Einzige, der an Jamaika als eine Zukunftskoalition glaubt? Das Land muss modern aufgestellt werden. Wir können voneinander im Streit lernen. Es ist doch gut so, wenn die Grünen auf die Klimarisiken der Kohle hinweisen und wir die wirtschaftliche Vernunft einbringen.

Frage: Ist die schwarze Null Ideologie oder Vernunft?

Ziemiak: Es ist doch toll, dass die Älteren jetzt beschließen, nicht mehr Schulden auf Kosten der Jugend zu machen. Da müsste auch die Grüne Jugend jubeln.

Lang: Mit verständnisvoll klingenden Worten werden wir das Klima nicht retten. Du wirfst mir Ideologie und mangelnde Vernunft vor. Das Gegenteil stimmt: Es ist rein ideologisch, beim Klimaschutz bei Lippenbekenntnissen stehen zu bleiben, ohne die notwendigen politischen Maßnahmen zu ergreifen.

Ziemiak: Was ist ideologisch an den Forderungen nach Versorgungssicherheit und nach Bezahlbarkeit von Energie?

Lang: Die Abschaltung der 20 dreckigsten Kohlekraftwerke können wir uns leisten, und sie ist wichtig, um unsere natürliche Lebensgrundlage zu erhalten. Wer dazu Nein sagt, argumentiert ideologisch.

Kuhle: Nichts wäre gewonnen, wenn Deutschland im Alleingang marschierte. Wir brauchen eine europäisch abgestimmte Lösung. In Frankreich setzen sie noch auf die Atomenergie, in Polen auf Kohle. Wir müssen diese nationalen Energiedebatten europäisieren.