London

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag via Twitter mit.

Auch Wikileaks berichtete via Twitter über die Festnahme.

Laut der Plattform hatte Assange, der seit 2012 in der Botschaft von Ecuador gelebt hat, das Gebäude nicht verlassen. Vielmehr hätte die Botschaft die Polizei hereingelassen und Assange sei direkt festgenommen worden.

Der Australier hatte in der ecuadorianischen Botschaft gelebt, um seiner Festnahme und Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Die schwedische Justiz stellte ihre Ermittlungen zwar später ein, doch Assange fürchtet eine Strafverfolgung in den USA. Dort droht ihm wegen der Veröffentlichung brisanter Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak ein Verfahren wegen Geheimnisverrats und womöglich lebenslange Haft.

Auch die britischen Behörden hatten erklärt, ihn festnehmen zu wollen, weil er durch die Flucht in die Botschaft Kautionsauflagen verletzt habe. Zuvor hatte ihm die Regierung von Ecuador das diplomatische Asyl entzogen. Die Regierung in Quito suchte schon seit Längerem nach einem Weg, Assange loszuwerden.

Vor wenigen Tagen hatte Wikileaks verkündet, dass Assange der Rauswurf aus der Botschaft und somit die Festnahme drohe.

Von RND/AP/dpa