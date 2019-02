Berlin

Der vor etwa einem Jahr aus türkischer Haft entlassene Journalist Deniz Yücel hofft, eines Tages wieder aus der Türkei berichten zu können. Er arbeite zur Zeit an einem Buch über seine Erlebnisse und wolle so mit diesem Kapitel seines Lebens abschließen, schrieb Yücel in der Zeitung „Die Welt“.

Danach wolle er wieder als Journalist berichten und kommentieren - „ob aus einer anderen Gegend der Welt und vielleicht eines Tages auch wieder aus der Türkei, wo sich durch meine Freilassung kein Deut an der Missachtung der Grundrechte geändert hat.“

Kölner Sozialarbeiter nach zehn Monaten in Freiheit

Wie brisant die Lage in der Türkei derzeit noch ist, zeigt der jüngste Fall eines Kölner Sozialarbeiters: Nach rund zehn Monaten in Untersuchungshaft kommt Adil Demirci frei, darf aber nicht nach Deutschland ausreisen. Auch die Provinz Istanbul darf er nicht verlassen. Der Prozess soll am 30. April fortgeführt werden.

Der 33-Jährige wurde während eines Familienurlaubes festgenommen und sitzt seit April in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Nach einem Jahr Haft ging es in den Süden

Der Fall Demirci erinnert an die Geschichte von Deniz Yücel: Der „Welt“-Reporter war ein Jahr ohne Anklageschrift in einem Istanbuler Gefängnis hinter Gittern, bevor er am 16. Februar 2018 entlassen wurde und nach Deutschland ausreisen durfte. Auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu war in der Türkei inhaftiert, durfte aber im August ausreisen.

Die ersten Monate nach seiner Freilassung habe Yücel vor allem damit verbracht, seinen schwer erkrankten Vater auf seinem letzten Weg zu begleiten. „Das war nicht leicht, aber immerhin konnte ich bei ihm sein. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn meine Geiselnahme noch ein paar Monate länger gedauert hätte.“

Aus dem Gefängnis heraus habe er seiner Frau Dilek versprochen, nach seiner Freilassung irgendwo zu leben, „wo unsere Füße die Erde berühren“. Beide hätten sich dann einige Zeit im Süden Europas niedergelassen.

Von RND/dpa/lf