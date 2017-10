John F. Kennedys letzte Akte

Ermordeter US-Präsident

Über 3000 Akten zum Kennedy-Mord waren bis Donnerstag noch unter Verschluss. Nun sind sie auch der Öffentlichkeit zugänglich. Doch damit dürften die Spekulationen und Verschwörungstheorien um das Attentat nicht abreißen. Die CIA verhinderte die vollständige Freigabe.

Washington. Wer ermordete John F. Kennedy? Auch 53 Jahre nach dem Attentat mag sich kaum jemand mit einer einfachen Antwort zufrieden geben. Zwei Drittel aller Amerikaner können sich bis heute nicht vorstellen, dass die Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts von einem einfachen Verbrecher getötet wurde. Viele von ihnen setzen darauf, dass sich in den fast 3000 Akten, die nun endlich freigegeben werden, vielleicht doch noch Hinweise finden, die den Blick zurück in ein ganz anderes Licht setzen.

Manche Papiere bleiben vorerst unter Verschluss

Die Nation horcht auf, als Donald Trump per Twitter-Kurznachricht bekanntgibt, nun auch die letzten verbliebenen Papiere der Öffentlichkeit zu übergeben. Der Präsident, der sonst wie kaum ein anderer amerikanischer Politiker das Land spaltet, findet mit seiner Entscheidung eine überwältigende Zustimmung, einem der großen Geheimnisse der jüngsten US-Geschichte auf den Grund zu gehen.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Am Mittwoch befeuerte Trump dann nochmal per Twitter das öffentliche Interesse: „Die lange erwartete Freigabe der JFK-Dokumente wird morgen stattfinden. So interessant!“ Doch ganz so schnell geht es dann eben doch nicht: Noch am Donnerstag wurde erbittert um einzelne Textpassagen gestritten, so dass von den verbliebenen 3100 Akten in der Nacht zum Freitag vorerst nur 2891 Papiere frei gegeben werden und für den Rest eine Überprüfungszeit von weiteren 180 Tagen gilt.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2017

Die CIA verlor die Spur des Attentäters

Für Aufsehen sorgen vor allem die Interventionen des Auslandsgeheimdienstes. Die CIA-Führung soll Ende September und Anfang Oktober mehrfach im Weißen Haus interveniert haben, um im letzten Moment die Veröffentlichung zu verhindern. Nachgeordnete Regierungsmitarbeiter raunen in Washington hinter vorgehaltener Hand über spätabendliche Anrufe und diskrete Treffen, die allesamt nur ein Ziel gehabt hätten: möglichst viele Akten zum Fall JFK weiterhin unter Verschluss zu halten.