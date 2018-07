Berlin

Der Streit der Unionsschwestern scheint beigelegt. Eine Einigung liegt vor. Asylzentren sollen her. Und dazu: Der Rücktritt vom Rücktrittsangebot. Horst Seehofer (CSU) bleibt Bundesinnenminister.

Was so sehr nach Einigung klingt, ist aber wohl erst der Anfang nächster Diskussionen und Verhandlungen. Denn jetzt muss die Union ihren Kompromiss dem Koalitionspartner SPD unterbreiten. Dort will man genau prüfen. Und auch Österreich mahnt an, dass bislang niemand mit Wien über die deutschen Vorhaben gesprochen habe.

Die Diskussionen gehen also weiter. Alles Wichtige zum Thema erfahren Sie in unserem Liveblog:

Von RND