Jamaika liegt am Rhein

Warum ist’s am Rhein so schön? In Bonn hat man sicj einer Lebensphilosophie wie in der Strandbar des Rheinpavillons verschrieben: Einfach leben lassen. Auch in der Jamaika-Koalition. © imago

Koalitionsgespräche

Schwarz-Grün-Gelb im Bund wäre ein Bündnis der westdeutschen Mittelschicht. Kein Ort ist jamaikanischer als die alte Hauptstadt. Hier regiert ein Dreierbündnis schon seit 2014. Ein Besuch.

Bonn. Am Bonner Hauptbahnhof haben sie das Schild „Bundesstadt Bonn“ durch eines ersetzt, auf dem „Stadt der Vereinten Nationen“ steht. Das bringt mehr fürs Bonner Selbstbewusstsein. Im November findet am Rhein der Klimagipfel statt. Danach aber wäre es höchste Zeit, wieder mal ein neues Schild anzubringen: „Bonn – Hauptstadt von Jamaika“. Wenn im 600 Kilometer entfernten Berlin wirklich eine Koalition aus Union, FDP und Grünen zustande kommt, hat das viel mit der alten Hauptstadt am Rhein zu tun.

In der saturierten Bürger- und Studentenstadt haben alle drei Jamaika-Parteien ihre gefestigten Milieus: Grüne und FDP sammelten bei der Bundestagswahl 16 und 14 Prozent der Zweitstimmen, für die CDU blieben da noch 30 Prozent. Im Bonner Rathaus regiert seit 2014 eine Jamaika-Koalition, die ein schwarz-grünes Bündnis ersetzt hat.

Die schleswig-holsteinische Hauptstadt Kiel mag der Maschinenraum einer künftigen Koalition im Bund sein: Hier regieren Schwarz, Grün und Gelb im Land zusammen, von hier stammen mit dem Liberalen Wolfgang Kubicki und dem Grünen Robert Habeck zwei wichtige Spieler der Sondierungen, die am heutigen Mittwoch beginnen. Doch Kiel ist zu kühl, die schleswig-holsteinische Situation zu speziell, um wirklich als Ideengeber für Jamaika durchzugehen. Das sehen selbst Kubicki und Habeck so. Und Bonn hätte noch einen schlagenden Grund, sich als „Hauptstadt von Jamaika“, als Kingston am Rhein zu bezeichnen: Wer eine Karte der Wahlkreise zeichnet, in denen Union, FDP und Grüne eine Mehrheit haben, erhält fast deckungsgleich eine Karte der alten Bonner Republik. Der Osten fehlt komplett – bis auf den Berliner Vorort Kleinmachnow. Hierhin zogen nach dem Regierungsumzug viele Bonner Beamte.

Wird Jamaika also eine neue Bonner Republik?