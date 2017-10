Seit dem 20. Oktober loten Union, FDP und Grüne die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition aus.

© dpa

Sondierung

Jamaika-Beratungen in gereizter Stimmung

Die Jamaika-Unterhändler sind am Donnerstag in die Beratungen über die heiklen Themen Klima und Zuwanderung gestartet, die Stimmung ist aber alles andere als gut. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, es könne dauern, bis die Unterhändler in die Beratung der Sachthemen einsteigen könnten.