Die Zahl der Zurückweisungen an den deutschen Grenzen ist laut einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Die Bundespolizei habe an allen deutschen Grenzen 12.079 Menschen zurückgewiesen, berichtete die in Düsseldorf erscheinende „ Rheinische Post“ unter Berufung auf eine Statistik des Innenministeriums.

Insgesamt seien 42.478 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Im Vorjahr waren es 12.370 Zurückweisungen bei 50.154 illegalen Einreisen.

Allein an der deutsch-österreichischen Grenze verzeichnete die Bundespolizei im vergangenen Jahr insgesamt 11.464 unerlaubte Einreisen, wie es weiter hieß. Hier seien 6.208 Menschen zurückgewiesen worden.

Seehofer lässt mehr Menschen ausweisen

An der deutschen Grenze zurückgewiesen wird etwa, wer keine gültigen Papiere zur Einreise hat und kein Asyl beantragen will. In relativ geringem Umfang werden seit Juni 2018 laut einer Anordnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) zudem Menschen mit Einreise- und Aufenthaltsverbot zurückgewiesen, auch wenn sie ein Asylgesuch vortragen.

Zuvor war niemand mit Asylbegehren an der Grenze zurückgewiesen worden. Einreiseverbote haben etwa Flüchtlinge, deren Asylantrag bereits in Deutschland abgelehnt wurde und die in einen anderen europäischen Staat zurückgeschickt wurden.

