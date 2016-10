„Zaytuna-Oliva“ in israelischen Hafen geschleppt

Eine Protestaktion gegen die Blockade des Gazastreifens ist durch die Israelische Marine gewaltlos beendet worden. Die Frauen an Bord der „Zaytuna-Oliva“ wurden in den israelischen Hafen Aschdod gebracht.

Tel Aviv/Gaza. Israel hat ein Segelschiff mit rund einem Dutzend pro-palästinensischen Frauen vor dem Gazastreifen abgefangen und in den Hafen von Aschdod eskortiert. Die Frauen seien den zuständigen Behörden übergeben worden, teilte die israelische Armee in der Nacht zum Donnerstag mit. Das „Frauen-Schiff nach Gaza“ war am 15. September in Barcelona in See gestochen, wie die Organisation Freedom Flotilla Coalition zuvor mitgeteilt hatte. Israel hatte vor zehn Jahren aus Sicherheitsgründen eine Blockade des Küstenstreifens verhängt. Im Gazastreifen herrscht die Terrororganisation Hamas.

Von RND/dpa

