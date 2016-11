Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen (links) und Bundes-Innenminister Thomas de Maizière (CDU).

Verfassungsschutz

Islamist hat sich unbemerkt radikalisiert und plante Gewalttat

Beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat es einen islamistischen Maulwurf gegeben. Der Mann sollte die Islamisten-Szene beobachten. Doch im Chat geriet er an einen V-Mann des Geheimdienstes. Nun wird klar: Der Islamist plante offenbar eine Gealttat gegen „Unabhängige“ in der BfV-Zentrale in Köln.