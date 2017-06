© dpa (Archiv)

Offensive

Irakische Truppen rücken in Altstadt von Mossul vor

Irakische Truppen haben am Sonntag eine Offensive auf die von der Terrormiliz IS kontrollierte Altstadt von Mossul gestartet. Generalleutnant Abdul-Amir Raschid Jar Allah erklärte, an der Operation seien Spezialeinheiten, reguläre Einheiten und die Polizei beteiligt.