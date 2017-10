Investor zahlt Millionen für Trumps Amtsenthebung

Tom Steyer

Mit einer 10 Millionen Dollar teuren Kampagne will der US-Amerikaner Tom Steyer Präsident Trump seines Amtes entheben. In einem TV-Spot ruft der Investor seine Mitbürger zum Handeln auf.

Washington. Mit einer großangesetzten Kampagne will der US-Milliardär Tom Steyer Präsident Donald Trump loswerden. Der Umwelt-Aktivist und Demokraten-Unterstützer aus Kalifornien richtet sich in einem Werbespot an die Amerikaner.

„Er hat uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht. Ausgebremste Justiz beim FBI, eine indirekte Verletzung der Verfassung. Er nimmt Gelder von ausländischen Regierungen an und droht Nachrichtenorganisationen auszuschalten, die die Wahrheit berichten“, sagt Steyer in dem Youtube-Video, das am Montagabend bereits mehr als 650.000 Mal gesehen wurde. Auch über TV-Sender in New York und Kalifornien wurde der Spot gesendet.

Unter dem Slogan „Join Us“ fordert er seine Mitbürger zum Handeln auf. Auf der Kampagnen-Webseite können sie eine Petition unterschreiben, die sich an die Kongressabgeordneten richtet. Von ihnen fordert Steyer Trumps Amtsenthebung. Die Abgeordneten und Mitglieder seiner Regierung wüssten, dass dieser Präsident eine „klare und präsente Bedrohung“ sei, sagt Steyer.

Von RND/AP/mkr