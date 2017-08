Interpol löscht „Red Notice“ für Dogan Akhanli

Deutscher Schriftsteller

Der Ausreise des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli aus Spanien steht nach Medienberichten nichts mehr im Weg. Die internationale Polizeibehörde Interpol hat den Dringlichkeitsvermerk der Türkei, die sogenannte „Red Notice“, aufgehoben. Die Spanier müssen den Deutschen daher nicht mehr an der Ausreise hindern.

Lyon. Mit der Löschung der „Red Notice“ entfällt die Rechtsgrundlage, auf deren Basis der deutsche Schriftsteller Dogan Akhnali bislang das Land nicht verlassen durfte.

Das Auswärtige Amt bekräftige die Interpol-Aktion am Freitag. Man freue sich, dass Interpol die „Red Notice“ aufgehoben habe, hieß es aus dem Amt. Akhanli, der vor der vorübergehenden Festnahme in Granada im Urlaub weilte, gilt aus Sicht der Türkei als Oppositioneller. Die Erdogan-Regierung hatte über Interpol nach ihm suchen lassen. Nachdem der Autor am 19. August von den Behörden festgenommen wurde, entließ ihn die spanische Polizei nur 24 Stunden später wieder.

Akhanli muss noch die Reaktion der spanischen Behörden abwarten

Seitdem musste Akhanli allerdings Auflagen der Polizei erfüllen und durfte das Land nicht verlassen. Nach der Aufhebung des Dringlichkeitsvermerks am Freitag steht der Ausreise des Deutschen nur noch die Reaktion der spanischen Behörden auf die Löschung der „Red Notice“ im Weg.

Die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei hatte sich durch den Fall Akhanli weiter verschärft.

Von RND/krö

Lyon