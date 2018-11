Berlin

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur doch nicht wie geplant als Sonderbeauftragter für europäische und internationale Aufgaben ins Innenministerium versetzt.

Aus Sicherheitskreisen hieß es am Sonntag, das Innenministerium bereite seine Entlassung vor, da Maaßen im Manuskript seiner Abschiedsrede, das im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) verteilt wurde, massive Kritik an Teilen der Koalition geübt und seine umstrittenen Äußerungen zu „Hetzjagden“ bei einer Demonstration in Chemnitz verteidigt habe.

Für seine kritischen Worte an der Koalition hat das Innenministerium zudem „Konsequenzen“ angekündigt. Die Aussagen würden derzeit überprüft.

Beförderung Maaßens stößt auf Unmut

Nach seinen strittigen Aussagen über die Vorfälle in Chemnitz muss der Chef des Verfassungsschutzes seinen Posten räumen. Maaßen hatte seine Worte in Sondersitzungen des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste und im Innenausschuss des Bundestages verteidigt.

Der Streit um Maaßen hatte im September eine erneute Koalitionskrise ausgelöst, die fast zum Bruch der Koalition geführt hätte. Kritik wurde laut, als bekannt wurde, dass statt einer Entlassung eine Beförderung ins Innenministerium anstand. Mit der Lösung hätte Maaßen auch einen kräftigen Anstieg in der Besoldungsstufe mit einem monatlichen Gehalt von mehr als 14.000 Euro erwarten dürfen. Diese Versetzung wird es nun laut dpa nicht mehr geben.

CDU kritisiert Umgang mit Maaßen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg hat den Umgang mit Maaßen unterdessen kritisiert. „Die Politik hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Sensburg, der dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages angehört, erklärte weiter, er kenne die Maaßen zugeschriebenen Äußerungen, könne dazu aber nichts sagen, weil sie eingestuft seien. „Maaßen setzt nichts daran, Sonderbeauftragter zu werden“, so der CDU-Politiker. „Das hat er in seinen Äußerungen kundgetan.“

Die SPD hingegen bewertete die Entscheidung positiv. „Nicht ohne Grund haben wir vor Wochen die Entlassung Maaßens wegen seiner ständigen Alleingänge und Querschläge gefordert“, sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der „Rheinischen Post“.

Von RND/dpa