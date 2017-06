IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi hatte 2014 in Al-Nuri-Moschee das „Kalifat“ in den IS-kontrollierten Gebieten im Irak und in Syrien ausgerufen. Es war sein bislang einziger öffentlich Auftritt.

Irak

IS sprengt symbolträchtige Moschee in Mossul

Die Terrormiliz IS hat offenbar die Al-Nuri-Moschee in Mossul und ihr berühmtes Minarett zerstört – offensichtlich kurz vor einer drohenden Erstürmung des Gotteshauses. In der Moschee hatte sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi Anfang Juli 2014 erstmals öffentlich gezeigt.