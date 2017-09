Die Terrormiliz IS hatte in den vergangenen Monaten in Syrien und im Irak zahlreiche Niederlagen erlitten.

© EPA

Studie

IS setzt Frauen verstärkt als Kämpfer ein

Bislang hatte der IS Frauen nur in der Rolle der Ehefrau und Mutter gesehen. Das hat sich nun offenbar geändert: Laut Analyse eines britischen Forschungsinstituts drängt die Terrormiliz Frauen dazu, sich aktiv an Kämpfen zu beteiligten. Der Grund: Mangel an männlichen Kämpfern.