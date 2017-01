Dieses Bild von CCTV, zur Verfügung gestellt von der Habertürk-Zeitung, zeigt den Angreifer vor dem Reina Nachtclub in Istanbul.

Istanbul

IS reklamiert Anschlag auf Nachtclub für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) übernimmt die Verantwortung für den Angriff auf einen Tanzclub in Istanbul. Ein „Soldat des Kalifats“ habe die Tat verübt, heißt es in einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS.